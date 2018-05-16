/ Южноуральские пожары стали поводом для возбуждения уголовного дела

Виновных предстоит установить правоохранителям.

Из-за бушующих в Челябинской области пожаров в прокуратуре принимают дополнительных меры. Каждое возгорание в лесном массиве становится поводом для проверок.

В частности, после пожара в Кыштыме, который стер с лица земли постройки на 23 садовых участках, возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». По данным прокуратуры, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

На территории Кыштымского городского округа обнаружено возгорание на территории СНТ «Восточный». После ликвидации пожара установлено, что огнем уничтожены садовые дома и иные постройки на территории 23 участков садоводческого товарищества. Предварительно установленная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности неустановленным лицом. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуроре области.

Напомним, сегодня стало известно, что масштабный пожар в Пластовском районе ликвидирован. Борьба с огнем в других районах продолжается.