Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.92 +0.15 73.86 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральские пожары стали поводом для возбуждения уголовного дела

Южноуральские пожары стали поводом для возбуждения уголовного дела

Виновных предстоит установить правоохранителям.
сегодня в 19:49
  |  Общество

Из-за бушующих в Челябинской области пожаров в прокуратуре принимают дополнительных меры. Каждое возгорание в лесном массиве становится поводом для проверок.

В частности, после пожара в Кыштыме, который стер с лица земли постройки на 23 садовых участках, возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». По данным прокуратуры, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

На территории Кыштымского городского округа обнаружено возгорание на территории СНТ «Восточный». После ликвидации пожара установлено, что огнем уничтожены садовые дома и иные постройки на территории 23 участков садоводческого товарищества. Предварительно установленная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности неустановленным лицом. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуроре области.

Напомним, сегодня стало известно, что масштабный пожар в Пластовском районе ликвидирован. Борьба с огнем в других районах продолжается.

Общество
Южноуральцы начали страховать садовые домики после участившихся пожаров
сегодня в 16:51
Южноуральцы начали страховать садовые домики после участившихся пожаров
Происшествия
Лесной пожар разбушевался на Таганае впервые за 3 года
сегодня в 16:13
Лесной пожар разбушевался на Таганае впервые за 3 года
Общество
Все природные пожары в Челябинской области произошли по вине людей
  
сегодня в 14:29
Все природные пожары в Челябинской области произошли по вине людей
Общество
Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области
сегодня в 12:56
Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуральские пожары стали поводом для возбуждения уголовного дела
сегодня в 19:49
Южноуральские пожары стали поводом для возбуждения уголовного дела
Общество
Шествие близнецов организуют в Челябинской области
сегодня в 19:31
Шествие близнецов организуют в Челябинской области
Происшествия
Зажигательную смесь в окно челябинской квартиры с детьми бросил наемный убийца
сегодня в 19:01
Зажигательную смесь в окно челябинской квартиры с детьми бросил наемный убийца
Общество
На пост председателя регионального Союза журналистов утвердили три кандидатуры
сегодня в 18:52
На пост председателя регионального Союза журналистов утвердили три кандидатуры
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь шестилетней Ане с синдромом Дауна
сегодня в 18:17
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь шестилетней Ане с синдромом Дауна
Общество
Южноуральские цементные заводы могут появиться в Самарканде
сегодня в 17:44
Южноуральские цементные заводы могут появиться в Самарканде
Общество
Южноуральцы начали страховать садовые домики после участившихся пожаров
сегодня в 16:51
Южноуральцы начали страховать садовые домики после участившихся пожаров
Общество
Челябинцы смогут лично пообщаться с главой города и его заместителями
сегодня в 16:46
Челябинцы смогут лично пообщаться с главой города и его заместителями
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6