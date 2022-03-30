Пожарные части Челябинской области усилили новой спецтехникой

4 автоцистерны на базе ГАЗа и 7 «Уралов» распределили по округам

В Челябинской области обновляют технику противопожарной службы. 11 новых пожарных автомобилей поступили в части Челябинска, Копейского, Кыштымского, Миасского, Златоустовского округов и районов области. Технику закупили на средства областного бюджета по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба управления «Противопожарная служба Челябинской области».

Торжественное вручение спецавтомобилей состоялось накануне, 29 марта, в Миассе, на территории завода «Приоритет». По распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера из областного бюджета на эти цели в 2022 году выделено 80 млн рублей — их хватило на приобретение четырех автоцистерн на базе «ГАЗа» и семи «УРАЛов».

Спецтехнику распределили по пожарным частям Челябинска, поселка Октябрьского Копейского округа, Кыштыма, поселка Тайгинка, села Багаряк Каслинского района, поселка Кропачево Ашинского района, поселка Межевого Саткинского района, села Куваши Златоустовского округа, поселка Красногорского Еманжелинского района, поселка Станционного Троицкого округа и в новую пожарную часть в селе Еленинка Карталинского района.

Напомним, новые части в поселке Гранитном Кизильского района и селе Еленинка Карталинского района заступят на боевое дежурство уже в апреле.

«После обновления автопарка 9 пожарных автоцистерн, которые отслужили свой основной срок для постоянного использования, но находятся в рабочем состоянии, будут переданы добровольным пожарным дружинам», — уточнили в региональной противопожарной службе.

Один из автомобилей получит пост пожарной охраны в поселке Слюдорудник. Напомним, в октябре 2021 года по итогам личного приема граждан губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил открыть пост добровольной пожарной охраны в поселке Слюдорудник. С этой просьбой обратилась преподаватель школы № 9 Марина Новоселова. В поселке построено современное помещение для добровольной пожарной дружины. Открытие поста запланировано на первую декаду апреля, когда в лесах начинается пожароопасный сезон.

Ключи и сертификаты на новые автомобили руководителям пожарных частей вручила министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.