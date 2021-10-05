Южноуральцы по ВКС рассказали Алексею Текслеру о проблемах на местах

В числе разобранных губернатором вопросов — ремонт ДК, создание пожарного поста и междугородные маршруты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционный личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Как сообщает пресс-служба главы региона, в число рассмотренных Текслером проблем попали ремонтируемый Дом культуры, будущий пост добровольной пожарной охраны, улучшение качества мобильной связи в селе и формирование новых междугородных автобусных маршрутов.



Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных средств на ремонт Дома культуры в еткульском селе Белоусово. Ранее на восстановление здания в рамках профильного нацпроекта выделялось три миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали стены, кровлю и фасад здания, заменили окна. Дополнительные средства, которые решил выделить губернатор, пойдут на закупку кресел в зрительный зал, светового и звукового оборудования. Обращаясь к министру культуры региона Алексею Бетехтину и главе Еткульского района Юрию Кузьменкову, Текслер подчеркнул, что все работы в ДК надо завершить до конца 2021 года.

Активно задавали вопросы главе региона педагоги. Так, школьный учитель из поселка Слюдорудник (Кыштым) Марина Новоселова рассказала о проблеме с пожарной охраной. Алексей Текслер поручил открыть в поселке пост добровольной пожарной охраны. Напомним, такие подразделения активно создаются по всей области, причем регион выдает муниципалитетам субсидию на организацию работы пожарных-добровольцев. Круглосуточное дежурство уже организовано в 139 населенных пунктах области.

«Объект должен начать работать не позже 1 января следующего года, если получится раньше, давайте раньше. Мы готовы выделить средства в рамках бюджета этого года. В этом году мы как никогда почувствовали, насколько важно открывать такие объекты», — напомнил губернатор о летних лесных пожарах.

Другой педагог, учитель физики из Красноармейского района Елена Киселева, рассказала о плохой мобильной связи в селе Калуга-Соловьевка. Эта проблема будет решена в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», по поручению губернатора в селе запланировано строительство базовой станции сотовой связи.

Озерчанин Юрий Тарасов поднял вопрос об отсутствии автобусных маршрутов между «запреткой» и Каслями — притом что города расположены совсем недалеко друг от друга. Между тем Алексей Текслер поручил при подготовке бюджета на 2022 год запланировать развитие межмуниципальных и внутригородских маршрутов общественного транспорта. Что касается просьбы Тарасова, то автобус Озерск — Касли начнет курсировать уже в октябре этого года, ежедневно запланировано три рейса. Компенсации перевозчику пойдут из средств областного бюджета.