Пожарная дружина появилась в поселке под Челябинском

Под охраной новой команды семь населенных пунктов

В поселке Мирном Сосновского района Челябинской области создана добровольная пожарная команда, сообщили сегодня, 26 мая, в правительстве Челябинской области.

Штат дружины насчитывает три пожарных-добровольца из числа местных жителей. Из техники — спецавтомобиль АЦ-30, переданный противопожарной службой Челябинской области.

Для пожарной команды в поселке построили гараж, открытие которого состоится завтра, 27 мая.

Мирненское сельское поселение включает в себя семь поселков и деревень с населением 4300 человек. Расстояние до ближайшей пожарной части оттуда — 18 километров.

«С учетом того, что поселение не попадает в 20-минутный радиус прибытия, даже небольшие возгорания могут стать серьезной проблемой, поскольку в поселении большая площадь сельскохозяйственных угодий», — отметили в региональном правительстве.

С организацией добровольной пожарной команды Мирный, как и другие населенные пункты Сосновского района, теперь соответствует требованиям закона о времени прибытия.

Напомним, что в этом году также построят новую пожарную часть в челябинском микрорайоне Чурилово. Об этом ИА «Первое областное» рассказал замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

Ранее журналист ИА «Первое областное» встретилась с замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерием Устиновым, чтобы узнать, как сегодня живет пожарная охрана региона.