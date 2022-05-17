В челябинском микрорайоне Чурилово появится своя пожарная часть

Строительство нового объекта позволит более оперативно прибывать к месту ЧП

До конца 2022 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске построят пожарную часть, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

По его словам, в настоящее время Чурилово прикрывает отдельный пост пожарной части № 5, расположенный на улице Марченко, 31а. Однако из-за удаленности и частых пробок на подъезде к микрорайону пожарные не укладываются в норматив прибытия на вызов, составляющий 10 минут.

«Чурилово — быстро развивающийся микрорайон. Там 27 улиц, высотные дома, 10 социально значимых объектов, агрокомплекс. Излишне говорить, какие могут быть последствия, если в случае возгорания пожарный расчет не успеет прибыть вовремя. Вопрос о строительстве там отдельной пожарной части обсуждался на встрече губернатора Алексея Текслера с начальником ГУ МЧС по Челябинской Юрием Буренко. Было принято решение выделить на строительство части 60 млн рублей из регионального бюджета», — рассказал Валерий Устинов.

Новую пожарную часть возведут из быстросборных каркасных конструкций. Она будет рассчитана на три пожарных автомобиля: две автоцистерны и автолестницу. Часть передадут на баланс МЧС, ее укомплектуют техникой и личным составом федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас проходят конкурсные процедуры. Строительство планируется завершить до конца года.