1 млрд рублей выделили на поддержку промышленности Челябинской области

Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на Всероссийском форуме по импортозамещению

В 2022 году на поддержку промышленности Челябинской области из бюджета региона дополнительно выделили 1 млрд рублей. Мера необходима для стабильной работы отечественных предприятий в условиях санкций, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Первом Всероссийском форуме по импортозамещению 26 мая.

«В первую очередь эти средства пошли для оказания адресной помощи компаниям в реализации проектов, которые обеспечивают выпуск импортозамещающей продукции либо позволяют существенно наращивать ее объемы», — отметил губернатор региона.

В марте текущего года в Челябинской области запустили региональный центр импортозамещения. Также был создан портал по импортозамещению с обширной базой данных предприятий. Цифровой ресурс работает по принципу социальной сети, он уже стал рабочей площадкой для создания новых кооперационных цепочек между предприятиями, отметил губернатор.

Алексей Текслер добавил, что массовый уход с российского рынка зарубежных компаний, с одной стороны, затруднил отлаженные производственные процессы, с другой стороны, для производителей открылись новые возможности. Южноуральские предприятия восстанавливают или формируют новые логистические цепочки, выходят на новые рынки сбыта, находят торговых партнеров в дружественных странах.

«Но в новых условиях особенно важно укреплять межрегиональные экономические связи, обеспечить постоянный обмен опытом между компаниями, органами власти и муниципалитетами, чтобы найти еще больше различных вариантов для роста и развития. Поэтому в нынешнем форуме участвуют представители более чем тридцати регионов», — подчеркнул глава Челябинской области.

Первый Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности» стартовал 25 мая. Мероприятие рассчитано на два дня. В рамках форума бизнесмены, эксперты, представители федеральных организаций и правительства Челябинской области обсудили развитие экономики в нынешних условиях.

