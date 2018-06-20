/ Пожарные извещатели бесплатно установят почти тысяче семей в Челябинской области

На устройства безопасности выделили 1 миллион рублей.

В домах и квартирах южноуральских семей появятся пожарные извещатели. Около 900 устройств установят за счет бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На эти цели выделили 1 миллион рублей.

Не надо ждать, пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических последствий и сохранение жизни южноуральцев. — заявил губернатор.

Устройства установят семьям из так называемых «групп риска» — находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в органах социальной защиты. Им также помогут отремонтировать электрооборудование и печное отопление. Подсчитано, что на данный момент такая помощь требуется более 3,5 тысяч семей. В правительстве заверили: деньги на эти цели продолжат выделять и далее.

Как показывает практика, очень важна во время возгорания оперативная эвакуация, потому что в первые 5−6 минут пожара погибают люди. Поэтому важно создать максимальные условия для обеспечения безопасности людей и оборудовать жилье извещателями.

— добавил министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Автономные пожарные извещатели крепятся к потолку или верхней части стен. Им не нужно питание от электросети, а заряда батарейки в устройстве хватает на срок около года. Датчики срабатывают мгновенно, издавая пронзительный звук.