/ Момент поджога ТРК в Челябинской области попал на видео

Неизвестный мужчина забросил в помещение бутылку с зажигательной смесью.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Пожар в ТРК «7-я Парк» в Миассе в ночь на 17 июня начался из-за поджога. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. На ролике видно, что мужчина в капюшоне приблизился к зданию, достал бутылку с зажигательной смесью и забросил ее на крышу пристроя. После этого в здании начался пожар.

Пожар был оперативно ликвидирован в 00:45. На загорание реагировали от МЧС 15 человек, 4 единицы техники. — уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате возгорания никто не пострадал. Огнем оказались повреждены строительные материалы. Ранее о поджоге уже сообщали сотрудники ТРК. Они также пожаловались на удушливый запах гари, которым пропитались некоторые товары.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее. По предварительным данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.