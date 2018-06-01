/ Борис Дубровский: «Желаю всем взрослым хранить в сердцах детскую веру в добро»

Губернатор Челябинской области поздравил жителей с Днем защиты детей.

Сегодня, 1 июня, во всем мире поздравляют юное поколение с «профессиональным» праздником. Не остался в стороне и губернатор Челябинской области. Борис Дубровский отметил, что День защиты детей призвать напоминать взрослым об ответственности перед подрастающим поколением.

Начавшийся 2018 год открывает Десятилетие детства в России. Это означает, что государственная политика, традиционно ориентированная на поддержку семьи и детства, будет дополнительно усилена. Челябинская область уже включилась в этот процесс, создавая комфортные условия для обучения и воспитания детей, реализации их спортивного и творческого потенциала. От каждого из нас зависит, насколько счастливыми будут нынешние дети и насколько умными, ответственными, гармонично развитыми личностями они станут через несколько лет. — поздравил южноуральцев губернатор Борис Дубровский.

Свою речь глава региона завершил пожеланием всем взрослым сохранить в сердцах детскую веру в добро и руководствоваться ею в своих поступках. Детям Борис Дубровский пожелал яркого лета и интересных каникул!

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