/ Книга-посвящение народному губернатору Петру Сумину вышла в Челябинске

Автором стал историк и земляк бывшего главы региона.

Книгу о народном губернаторе Петре Сумине презентовали в Челябинске. Планы написать ее появились у автора, Рашида Хакимова, еще в 90-е годы. Пришлось немало потрудиться, собрать документы и фотографии, материалы СМИ, архивные источники, научные публикации. Книга получилась с хорошей доказательной базой, но пронзительная и душевная, как сам народный губернатор.

Второй глава Челябинской области, проведший на посту 14 лет, до сих пор остается образцом чиновника для многих госслужащих. Все, кто работал с Петром Суминым, отмечают его умение организовать работу целого коллектива, теплое отношение к каждому сотруднику, простоту и трудолюбие.

Первое, что его характеризует — душевная простота и внимание к людям. Это было отмечено давно, еще когда он начинал работать на заводе. Я уточню, была именно такая формулировка. Сложно быть душевным губернатором, ведь это серьезная ответственная работа, но Петр Иванович сохранил это качество, хотя, к сожалению, есть и другие примеры, когда человек поднимается по ступенькам власти, и эта душевность атрофируется. — сказал автор книги Рашид Хакимов.

Книга «Человек во власти, или три дома Петра Сумина» вышла тиражом в тысячу экземпляров. Поддержку оказало движение «За возрождение Урала».