/ С Днем Конституции поздравил южноуральцев Борис Дубровский

Главному закону страны сегодня исполнилось 25 лет.

Конституции России сегодня исполняется 25 лет. Основной закон нашего государства был принят 12 декабря 1993-го года. Этот день теперь ежегодно отмечается как государственный праздник. Южноуральцев с четвертьвековой датой поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

За это время Россия прошла большой исторический путь, создала на основе Конституции современную законодательную базу, научилась работать в новых экономических условиях. Всех нас объединяет глубокое уважение к этому фундаментальному документу, который еще раз подчеркивает единство и неделимость нашей страны, взаимное уважение ее многонациональных народов, права и свободы каждого гражданина. Мы ценим возможность жить и работать в правовом поле, цивилизованно отстаивая свои права и создавая условия для дальнейшего развития нашей страны. — написано в официальном обращении главы региона.

Кроме того, губернатор пожелал всем южноуральцам мира и благополучия, больших успехов и новых начинаний на благо России.