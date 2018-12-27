/ Талантливого южноуральского дирижера поздравил с юбилеем Борис Дубровский

Встреча состоялась в Москве.

Во время рабочего визита в Москву губернатор Борис Дубровский встретился с Анатолием Кроллом. Талантливый дирижер, уроженец Челябинской области, в этом году отпраздновал 75-летие. Глава региона вручил цветы музыканту, а также остался на концерт «Джаз под Рождество» — авторское выступление Анатолия Кролла.

Мы знакомы с Анатолием Кроллом, он был у нас, приглашал на этот концерт. Я люблю вообще джаз. Анатолий Кролл наш земляк. И хоть он не единственный из знаменитых музыкантов, рожденных в Челябинской области, но такой, как Анатолий Кролл, у нас один. — сказал после встречи Борис Дубровский.

Напомним, Анатолий Кролл приобрел известность еще при Советском Союзе. Он руководил многими оркестрами и «зажигал» таких звезд эстрады, как Лариса Долина и Юрий Антонов. Настоящая звезда Кролла зажглась в 2003 году — ее заложили на «Площади звезд» в Москве.