/ Фестиваль «Уральские пельмени» Борис Дубровский провел с горожанами

По просьбе главы региона, сегодняшний день прошел без тесного контакта с прессой.

Сегодня в Челябинске прошел долгожданный Седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего»! Множество людей собралось в ЦПКиО им. Гагарина, чтобы поучаствовать в массовых гуляньях. Среди гостей мероприятия люди заметили губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его заместителей. Позже информация об этом появилась в сети.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня побывал на фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в парке имени Ю. А. Гагарина в Челябинске.— сопроводили подписью фотографии губернатора в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Все снимки — издалека. По просьбе самого главы региона, сегодняшний день прошел без тесного контакта с прессой. Борис Дубровский решил провести время без журналистов, участвуя в программе фестиваля вместе со всеми. Кроме того, официальная одежда по решению губернатора сегодня была упразднена, поэтому и он, и его замы были одеты в повседневные вещи. Разумеется, визит губернатора для местных жителей не остался незамеченным: люди узнавали его, разговаривали и делали с ним совместные снимки на память.

Отметим, по словам очевидцев, на фестивале собралась почти половина жителей города.