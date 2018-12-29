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/ Предновогоднее чудо: мечту 10-летнего южноуральца исполнил глава региона

Предновогоднее чудо: мечту 10-летнего южноуральца исполнил глава региона

Мальчик хотел поехать в Великий Устюг, чтобы увидеть Деда Мороза.
сегодня в 14:37
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский исполнил мечту юного южноуральца. Паша Заякин всегда мечтал посетить родину Деда Мороза, это желание он написал в письме, обращаясь к зимнему волшебнику. Но настоящим волшебником для 10-летнего мальчика стал Борис Дубровский

Паша, я знаю, что ты очень хочешь побывать в Великом Устюге, где живет Дедушка Мороз. Мечты должны сбываться! Сразу после праздников, в январе, Дед Мороз ждёт тебя с мамой в гости в своей резиденции! Уверен, что тебе понравится это путешествие! — обратился глава региона к мальчику.

Он подарил Паше сертификат, благодаря которому он с мамой сможет съездить в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

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