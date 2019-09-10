Задержали сбежавших из челябинской психиатрии пациентов

Беглецы прятались в Металлургическом районе Челябинска.

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Как рассказали волонтеры поискового движения «Легион-Спас», молодых людей опознала одна из пассажирок в «маршрутке». Позже сбежавшие пациенты психиатрического отделения были замечены недалеко от кинотеатра «Россия».

По предварительным данным, одного из беглецов задержали в парке имени Татищенко, второй успел сбежать, но позже его нашли в квартире матери.

Напомним, двое пациентов Челябинской психиатрической больницы своевольно покинули стационар вчера, 9 сентября. Оба молодых человека имели судимости за имущественные преступления и в медицинское учреждение были помещены для прохождения принудительного лечения.

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