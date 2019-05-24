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Появление желтой разметки на дорогах Челябинской области объяснили эксперты

Цвет выбран по ГОСТ.
сегодня в 09:30
  |  Общество

На дороги Челябинской области нанесли желтую разметку. Сплошные и прерывистые линии необычного цвета успели озадачить водителей, которые не поняли, с чем связаны нововведения. Оказалось, что дорожники рисуют желтые линии по ГОСТ, их ввели в прошлом году.

Данный цвет разметки позволяет наносить ее на дороги общего пользования. А в основном она предназначена для обращения внимания водителей, потому что особенно в ночное время суток участках, где обгон запрещен, данная разметка позволит сконцентрировать водителя. — сообщил начальник управления дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев.

Желтую разметку уже использовали в Копейске и Аргаяшском районе. От белой она отличается только цветом, правила дорожного движения не меняются.

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