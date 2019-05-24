/ Алексей Текслер узнал, как проходит ремонт дорог, лично от рабочих

Глава региона побеседовал с ними на объекте.

Находясь на дороге Челябинск-Харлуши, Алексей Текслер пообщался не только с представителями «Южуралмоста», но и с рабочими, обеспечивающими укладку асфальта, приезд на объект и контролирующими качество процесса. Глава региона уточнил, устраивают ли дорожников условия труда, не обижает ли их начальство, всем ли довольны. С каждым лично поздоровался за руку и познакомился.

Работу качественно делаете? Гарантируете? От вашей работы многое зависит. Договорились? — сказал Алексей Текслер.

Напомним, что дорогу на Харлуши ремонтируют в два года, здесь меняют покрытие и строят развязку. Алексей Текслер отметил, что в первую очередь нужно привести в порядок все дороги, которые уже имеются, а потом строить новые.