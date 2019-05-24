/ Алексей Текслер поручил отправить в отставку главного по дорогам в Челябинске

Глава региона устроил разнос на выезде на улице Дарвина.

Состояние дорог в Челябинске абсолютно не устраивает Алексея Текслера. Свои претензии глава региона высказал лично руководителю Управления дорожного хозяйства города Александру Шабалину и устроил разнос. Руководитель Челябинской области отметил, что не понимает, почему срываются сроки проведения дорожных работ в Челябинске, удивлен количеству проблемных участков и недоволен уборкой проезжих частей, а особенно тротуаров. По его словам, он вообще не видел технику в летний период.

Я поручил городу осуществить смену руководителя дорожного хозяйства. — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, что глава региона знакомился с двумя важными для Челябинской области дорожными объектами, на которых запланирован ремонт.