Появился список отмененных автобусов из Челябинска

Жителей просят воздержаться от дальних поездок из-за непогоды.

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В Челябинске из-за разыгравшегося снегопада отменили сразу несколько автобусных рейсов. Кроме того, жителей города просят не выходить без необходимости из дома и воздержаться от поездок на личных автомобилях.

«Синоптики прогнозируют: на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, отложение мокрого снега на проводах, порывы ветра ночью от 19 до 24 метров в секунду, днем от 15 до 20 метров в секунду», — сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из-за затруднения движения по отдельным районам региона, отменили рейсы автобусов, выезжающих с автовокзала «Юность» в Челябинске.





«Сегодня полностью отменено движение на Казахстан, завтра, 27.02, — до обеда. Также полностью отменено движение до Миасса после 19:00 и в с. Октябрьское Троицкого района после 17:00. Полностью отменены рейсы на Карталы, сокращено количество рейсов в Златоуст, Чебаркуль, Троицк и Магнитогорск», — отмечают в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Проверить, отменен ли ваш рейс, можно на сайте www.av74.ru и по телефону 8(351)7786242.