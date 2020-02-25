На Челябинскую область надвигается снегопад с дождём

Миндортранс предупреждает водителей.

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Снегопад с дождём ожидается в Челябинской области. Стихия разгуляется уже завтра, 26 февраля.

По данным областного гидрометцентра, в среду на территории Южного Урала будут местами сильные и очень сильные осадки, мокрый снег с дождём, на дорогах гололедица. Температура воздуха днём составит −2, +3 градуса. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

«Подрядчики, ответственные за содержание региональных автодорог, о возникновении опасных метеоусловий предупреждены и готовятся», — сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Водителей просят быть осторожнее на трассах и не нарушать правила дорожного движения. В случае ЧП можно позвонить в круглосуточную диспетчерскую министерства по номеру 8 (351) 237-88-92.

Снегопад накроет и столицу региона. При этом в Челябинске будет плюс: от нуля до двух градусов тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северный 6-11 метров в секунду.