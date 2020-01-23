«ПДД я не нарушал»: Андрей Косилов отрицает свою вину в ДТП

Материалы дела по аварии с его участием передали в прокуратуру.

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В Челябинской области завершили расследование дорожно-транспортного происшествия с участием руководителя агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова. Материалы были переданы в прокуратуру Челябинской области.

«В прокуратуру Челябинской области с обвинительным заключением поступило уголовное дело по обвинению Андрея Косилова в преступлении "Нарушение правил дорожного движения лицом управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровье человека"», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор изучит уголовное дело, решение о передаче его в суд примет в течение 10 суток.

Напомним, что ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе. В результате столкновения «Лады Веста» и «Лексуса» Косилова пострадали три человека. Пострадавшая в аварии девушка впала в кому.

«Почти полтора миллиона рублей из собственных средств я выделил на лечение девушки. Я и дальше буду оказывать помощь ей и её семье, чтобы девушка восстановила здоровье, чтобы всё было хорошо. Я считаю, что чем раньше мы начнем лечить и реабилитировать девочку, тем больше шансов вернуть её к нормальной жизни», — рассказал корреспонденту ОТВ Андрей Косилов.

Руководитель агрохолдинга «Равис» отмечает, что часть ответственности на нём лежит, но он не согласен с позицией следствия.

«Правила дорожного движения я не нарушал, именно с этим были связаны наши жалобы. Я совершил обгон там, где он уже не был запрещен, я не превышал скорость, это подтверждено данными экспертизы. Но самое интересное, машина, в которой ехала эта девочка, врезалась в мой автомобиль именно на моей полосе, то есть, я туда вернулся, там она меня и ударила», — уверен в своей правоте Андрей Косилов.

Как считает бизнесмен, на полосе дороги, по которой двигался его автомобиль, находились и другие машины, столкновение «Лады» с которыми было бы якобы неминуемо, если бы он уклонился от машины.