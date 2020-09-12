Появилась жалоба, что кандидата в депутаты не пустили на выборы в Миассе

Комиссия провела необходимую проверку.

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Накануне, 11 сентября, в Избирательную комиссию Челябинской области поступило сообщение о нарушении на выборах в Миассе. Якобы в помещение для голосования не пустили кандидата в депутаты. Избирком провёл проверку и выяснил ситуацию.

Комиссия установила, что указанный в жалобе участок № 222 находится на территории ГУФСИН в здании колонии для несовершеннолетних, и вход на его территорию осуществляется только через домофон.

«Нарушений законодательства не установлено. Голосование проходит в штатном режиме»,— рассказали сайту «Первый областной» в Избирательной комиссии Челябинской области.

Отметим, что данный участок работает по графику с 8:00 до 20:00, и все желающие — избиратели, наблюдатели и представители средств массовой информации — могут посетить его в это время.