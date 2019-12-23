Появилась афиша празднования Нового года-2020 в Челябинске

Жители города смогут посетить театральные представления, световое шоу, а также резиденцию Деда Мороза.

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Стал известен список мероприятий, который подготовили для жителей Челябинска в Новый год — 2020. Масштабные гуляния начнутся еще 24 декабря, а закончатся, традиционно, только к концу зимних каникул.

Вереницу праздничных мероприятий открывают муниципальные библиотеки. С 24 декабря по 6 января библиотеки ждут ребят от 3 до 12 лет. Праздники пройдут в библиотеках № 11, 10, 32, 22,17,14, 7, 16, 1, а также в Центральной городской детской библиотеке. На некоторые мероприятия необходима предварительная запись.

«25 декабря в 18:00 в Челябинске откроется ледовый городок на пллощади Революции, где каждый день с 26 по 30 декабря с 15:00 до 17:00 для детей будет проходит сказочная программа "В гости к Деду Морозу"», — рассказали в администрации Челябинска.

Каждый день в сквере за памятником Ленину жителей Челябинска будут ждать перформансы в рамках фестиваля «Южно-Уральское сияние». Каждый сможет принять участие в выступлении, которое завершится показом сказки на фасаде театры драмы. Начало выступлений в 20:00.

В Новогоднюю ночь на площади Революции для всех желающих будет идти праздничная программа, где выступят творческие коллективы, будут организованы викторины и конкурсы.

Для юных челябинцев все новогодние каникулы в театрах будут проходить сказочные спектакли.







