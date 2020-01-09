Когда челябинцы снова уйдут на длинные выходные?

Напоминаем даты коротких рабочих недель 2020 года.

Послушать 00:00

Новогодние каникулы завершились, впереди рабочие будни, но душа всё ещё требует праздника. Впереди 2020 год, в котором россиян ждет много выходных дней. Подробнее о том, в какие месяцы можно будет отдохнуть чуть больше, сообщает Роструд.

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство России утвердило порядок переноса дней отдыха в 2020 году. В следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — отметили в Роструде.

Отдохнуть больше положенного россияне в следующий раз смогут с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника отечества. В Международный женский день отдых продлится с 7 по 9 марта. Первомай россияне смогут отметить с 1 по 5 мая, а в честь 75-той годовщины Победы праздничными стали дни с 9 по 11 мая. В День России отдохнуть можно будет с 12 по 14 июня, а вот в День народного единства только один день — 4 ноября.