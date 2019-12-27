«Надо, Федя! Надо!»: мы подготовили тест, который покажет, знаете ли вы новогодние фильмы

Скоро эфиры телеканалов заполнят любимые праздничные комедии.

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«Какая гадость эта ваша заливная рыба!», «Надо, Федя! Надо!», «С Новым годом! Пошел нафиг!» — фразы, которые под Новый год можно услышать в каждой квартире. Эфиры телеканалов заполняются добрыми комедиями, которые знакомы всем россиянам с детства. А хорошо ли вы знаете их содержание? Сайт «Первый областной» подготовил небольшой тест, который напомнит вам содержание давно знакомых картин.