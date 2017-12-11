/ В федеральном правительстве объявили о повышении зарплат «бюджетникам»

Соответствующее распоряжение уже подписано.

Работников бюджетных организаций ждет повышение зарплаты с 2018 года. Соответствующее постановление Правительства уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Зарплата бюджетников увеличится в 1,04 раза. В среднем по стране они получают 33 тысячи рублей. Благодаря прибавке, оклад составит в среднем 34 320 рублей.

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств федерального бюджета федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. — говорится в постановлении.



Напомним, в Челябинской области зарезервированные средства тоже пустили на увеличение зарплат «бюджетников». Депутаты южноуральского парламента выделили на это больше миллиарда рублей.