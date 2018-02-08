/ 215 миллионами пополнило областной бюджет эффективное управление имуществом

Успешную работу провело министерство имущества.

Арендные платежи, дивиденды по акциям и отчисления унитарных предприятий позволили бюджету Челябинской области пополниться на 215 миллионов рублей. Деньги поступили от управления государственным имуществом. Оптимизация управления собственностью идет уже несколько лет, и на сегодняшний день уменьшены долги по арендной плате и получены большие доходы, превышающие расходы на содержание имущества.

Продажа неэффективно используемого имущества проводится в соответствии с программой приватизации. В 2017 году приватизировано 33 объекта недвижимого имущества и 4 пакета акций хозяйственных обществ. Информация об объявленных торгах размещается на сайте Челябинского областного фонда имущества chelfond.ru. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также в области активно идет борьба с коррупцией. Губернатору Борису Дубровскому доложили, что в минувшем году выявили 900 нарушений, 6 человек лишились своей должности.

Все эти случаи будут тщательно проанализированы. Руководство области не может не волновать статистика коррупционных преступлений, у нас точно нет цели кого-то защищать и «прикрывать», перед законом все равны. — прокомментировал выступление прокурора губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

О фактах коррупции можно сообщить по телефону 8-800-300-76-00. Он бесплатный и круглосуточный. При этом заявителю свои данные сообщать не нужно.