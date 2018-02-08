/ Новый прожиточный минимум установлен на Южном Урале

Губернатор Челябинской области подписал соответствующее постановление.

На Южном Урале установлен прожиточный минимум в сумме 8 тысяч 962 рубля. Соответствующее постановление подписано губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и размещено на официальном сайте правительства региона. Экономический показатель изменился для всех групп населения.

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в размере 9 тысяч 581 рубль, для пенсионеров - 7 тысяч 415 рублей, для детей - 9 тысяч 258 рублей.

Напомним, 29 декабря 2017 года президент России подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.