/ Найден неожиданный способ повысить качество молока

Делать это хотят с помощью специального датчика, помещенного в желудок коровы.

Российские ученые нашли новый способ повысить качество молока. Специалисты Московского института электронной техники и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ совместно работают над созданием прибора, который сможет оценить состояние здоровья коров, их способность к размножению и качество молока еще до их подойки, сообщает газета «Известия».



Сам прибор представляет из себя небольшую капсулу, которая помещается в желудок коровы и передает оттуда полную информацию о состоянии здоровья животного. Принцип работы прибора описал «Известиям» один из инициаторов проекта, научный сотрудник ВИМа Федор Владимиров.

В одну из желудочных камер коровы ставится так называемый болюс — герметичная цилиндрическая капсула — пилюля длиной около 10 см и весом примерно 200 г, снабженная рядом электрохимических и электромеханических датчиков. — рассказал «Известиям Федор Владимиров.

Отмечается, что прибор будет находиться в теле коровы всю ее оставшуюся жизнь, однако не будет представлять опасности для здоровья животного, поскольку его размер достаточно мал на фоне желудка коровы. Внутри капсулы находятся электрический термометр, датчик кислотности и акселерометр, которые будут непрерывно передавать данные о температуре в желудке животного, уровне pH и двигательной активности животного на компьютер с помощью беспроводной связи. Кроме того, разработчики собираются добавить к этим приборам еще и GPS-приемник, который будет выполнять роль встроенного в корову колокольчика.

Но для того чтобы по показаниям датчиков получать точную информацию о процессах, происходящих в организме животного, необходимо разработать эффективные программные алгоритмы. Мы будем применять для этого современные методы анализа больших данных — Big Data. — говорит один из руководителей проекта, заместитель директора Института систем управления НИУ МИЭТ Константин Лялин.

Следующим шагом ученых, по словам экспертов, станет разработка системы индивидуальных кормушек для каждой коровы со специальным рационом. Управлять кормушкой в автономном режиме будет центральный компьютер на основе персональных данных каждого животного.