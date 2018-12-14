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/ Boxberry для бизнеса: выбирайте надежную службу доставки

Boxberry для бизнеса: выбирайте надежную службу доставки

Рассказываем, как федеральная служба доставки помогает выйти на общероссийский рынок и увеличить продажи.
сегодня в 11:55
  |  Общество

Интернет-шопинг набирает обороты, и доля онлайн-покупателей в регионах растет из года в год. По данным аналитиков агентства Data Insight, 54% потенциальных клиентов сферы e-commerce живет в малых и средних городах.

В настоящее время развитие регионов идет более стремительными темпами, чем рост Центрального округа — оптимизируются сроки доставки товаров, сокращаются издержки. Поэтому потенциал роста рынка в регионах очень велик, — рассказывает Наталия Коробейникова, руководитель макрорегиона «Урал» службы доставки Boxberry.

По данным службы доставки Boxberry, количество отправлений из интернет-магазинов Челябинска за первую половину 2018 года возросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Чаще всего посылки из интернет-магазинов Челябинска отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Наибольшей популярностью пользуются чай и кофе, товары для животных, продукты здорового питания, косметика и игрушки.

В начале работы с компанией интернет-магазины могут пользоваться более выгодными условиями. Интернет-магазины, подключившиеся к Boxberry в период с 01.12.2018 по 28.02.2019, получат 3 месяца бесплатного СМС-оповещения и доступ к услуге «Быстрые деньги» со скидкой. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете Boxberry с 01.12.2018 по 28.02.2019 и активировать промокод ZIMA.

Передавать свои заказы на доставку интернет-магазин может сразу после регистрации на сайте Boxberry. В настоящий момент в Челябинске работает 43 отделения Boxberry, 36 из которых принимают отправления от местных интернет-магазинов.

С Boxberry вы можете отправлять заказы по всей России — это более 2200 отделений в 800 населенных пунктах России. Компания оперативно перечисляет деньги за выданные заказы, предоставляет готовые IT-решения для работы, а также помогает с продвижением интернет-магазина в регионах страны.

Более 4000 интернет-магазинов уже стали партнерами Boxberry и доверили компании доставку заказов. Зарегистрируйтесь на сайте и развивайте свой бизнес вместе с Boxberry.

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