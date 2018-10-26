/ Правительство области утвердило проект бюджета на следующий год

Основная задача — инвестиции в ключевые направления развития региона.

Правительство Челябинской области утвердило проект бюджета региона на 2019 год. Также утвержден проект на плановый период 2020−2012 годов. В основу его лег максимальный вариант прогноза экономического развития на соответствующий период.

Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, — многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии. — рассказал Борис Дубровский.

Отметим, что следующий год — юбилейный для Челябинской области. В связи с этим Борис Дубровский поставил перед правительством 5 приоритетных задач. Это поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта «Реальные дела», а также забота о будущем области.