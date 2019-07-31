Свалка в Златоусте перестанет функционировать уже в этом году

Решение было принято на региональном уровне.

Судьба свалки в Златоусте решена: ее закроют уже в этом году. Решение было принято на уровне региональных властей. Вопрос о рекультивации свалки, располагающейся возле границ города, жители поднимали уже давно. Сейчас министерство экологии Челябинской области приняло решение о ее закрытии.

«Мы поднимали вопрос на уровне города о том, что свалку необходимо закрывать, потому что сегодня она является главным полигоном по вывозу мусора Карабашского кластера. Мы фиксируем, что еще и с Уйска ввозят, а вообще Уйск должен ввозить не к нам, а в Карабаш. Свалка находится у границ населенного пункта, она точно не может принимать даже те объемы, которые сегодня везут. Мы готовим документы, они находятся на экспертизе, — проектное решение по ее рекультивации», — подчеркнул глава Златоуста Вячеслав Жилин.

После того, как свалка будет закрыта, все, кто использовал ее, подадут заявку о вхождении в Горный кластер. Использование полигона в Сатке позволит снизить тарифы, поскольку транспортировка на него будет дешевле, чем перевозка мусора в Карабаш.

