На водоеме, где утонул юный житель златоуста, повесили памятную табличку

Кроме того, волонтеры провели на «Тарелке» акцию «Должен знать».

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Акция «Должен знать» проходит в Златоусте на пруду «Тарелка». Она направлена на предупреждение трагических ситуаций на воде. в жаркую погоду родителям необходимо быть особенно внимательными к детьми. Это подтверждает и статистика несчастных случаев.



«С наступлением жары, очень много детей выходит на водные объекты, плавают несанкционированно без присмотра родителей, и хочется напомнить, что дети — это самое ценное, что у вас есть, пожалуйста, не упускайте их из-под контроля, из вида. Всегда спрашивайте, где они находятся, буквально минуты достаточно, чтобы случился несчастный случай. Во избежание этого, конечно, надо всегда смотреть, где ребёнок, проводить с ним инструктажи о правилах поведения на улице, на дорогах, дома»,— рассказала заместитель начальника управления образования и молодежной политики ЗГО Надежда Шпехт.

Недавно на «Тарелке» появилась табличка-предупреждение. Её установили родственники погибшего 11 июня мальчика, который утонул в водоёме. Таким образом родные погибшего хотят предупредить остальных об опасности купания в «Тарелке».

«У нашей семьи утонул ребенок в Тарелке. Люди, не оставляйте детей одних, купающихся в этом водоеме, не ходите туда с детьми! Не отпускайте их туда одних! Это не водоем, а кладбище, сколько там погибло людей, особенно детей!», — гласит текст таблички.

Отметим, что в рамках акции волонтёры ежедневно раздают около 100 листовок с напоминанием, как безопасно вести себя на водоёме. Подобные мероприятия проходят и в другие времена года.