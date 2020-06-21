Челябинцев приглашают присоединиться к общероссийской минуте молчания

22 июня, в День памяти и скорби, на одну минуту замрёт вся Россия.

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В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби, в России будет объявлена минута молчания. Жители Челябинской области вместе с другими россиянами одновременно склонят головы и вспомнят тех, кто пал в бою за нашу Родину.

Минута молчания наступит в 12:15 по московскому времени, или в 14:15 по челябинскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года, ровно семьдесят девять лет назад, правительство СССР объявило в эфире о нападении нацистской Германии.

«В эти минуты прозвучат особенные слова, обращённые к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому Подвигу наших предков, совершённому во имя Победы, для всех нас, ныне живущих»,— говорят организаторы.

В 14:15 на одну минуту прервётся вещание в эфире радио и телевидения, остановится общественный и личный транспорт, прекратят работать кассы в торговых центрах, а также остановится работа на тех предприятиях, где это позволяет технологический цикл.

Организаторы приглашают всех жителей Челябинской области принять участие в общероссийской минуте молчания и почтить память погибших в самой кровопролитной войне 20 века.