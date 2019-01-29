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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Поучаствовать в конкурсе театров мод и костюмов приглашают юных южноуральцев

Поучаствовать в конкурсе театров мод и костюмов приглашают юных южноуральцев

Поучаствовать в нем могут ребята от 4 до 22 лет.
сегодня в 12:31
  |  Общество

Юные южноуральские модельеры могут принять участие во II открытом региональном конкурсе детских театров моды и студий костюма «Модные самоцветы». Он проводится Челябинской областной общественной организацией социально-культурного развития «Возрождение» при поддержке Законодательного собрания Челябинской области.

Поучаствовать в конкурсе могут ребята от 4 до 22 лет из Челябинской области и других регионов Российской Федерации. Участие будет делиться на 5 номинаций в 5 различных возрастных категориях.

В Челябинской области существует более 80 детских театров мод и студий костюма. Для детей, занимающихся в этом направлении, существуют конкурсы по оценки их потенциала, но все они являются платными и требуют высокого качества коллекций одежды. Модные самоцветы — это бесплатная площадка для выступлений коллективов с разным уровнем подготовки и возможностью повышения уровня знаний и компетенций для участников. — отмечает организатор и председатель ЧООО СКР «Возрождение» Павел Федулов.

Ознакомиться с условиями участия можно в Положении конкурса.

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