«Потрясающее настроение»: Диана Гурцкая поздравила талантливых детей Челябинской области

Юные южноуральцы продемонстрировали свои таланты и получили подарки.

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Новогодний прием для талантливых детей со всей Челябинской области состоялся 22 декабря. Губернатор встретился с 70 юными жителями региона, которые отличились в спорте, учебе, науке и общественной деятельности.

«Ребята, сегодня резиденция губернатора распахнула свои двери для вас! Вы — настоящие хозяева сегодняшнего события, а мы, взрослые, просто приглашенные гости. Вы много работали, отличились в учебе, проявили свои таланты и способности в спорте, проявили себя в художественном направлении, хореографии, музыки, технических науках, есть ребята-экологи. И везде вы справились со своими задачами на отлично. Я желаю вам продолжить эти успехи и в будущем! Не забывайте хорошо учиться и стать достойными гражданами нашей великой страны. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всех благ и успехов!», — поздравил ребят Алексей Текслер.

Всем участникам встречи глава региона вручил новогодние подарки. Дети выступили со своими номерами, продемонстрировав таланты, а также украсили елку самодельными игрушками. Особым гостем стала певица Диана Гурцкая — артистка порадовала гостей песнями.

«Я очень рада, что сегодня здесь такое потрясающее настроение. Я хочу поздравить всех вас с сегодняшним праздником. Это великолепная, несказанная, чудесная атмосфера. Огромное спасибо, Алексей Леонидович и Ирина Николаевна, за то, что вы настолько „болеете“ этим городом и все делаете для того, чтобы радовать людей. Сегодня здесь чувствуются радость, счастье и улыбки», — сказала Диана Гурцкая.

И, конечно, к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка.