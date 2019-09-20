Известная певица Диана Гурцкая приехала в Челябинск

Артистка посетила детскую коррекционную школу.

Послушать 00:00

Певица Диана Гурцкая прибыла сегодня, 20 сентября в Челябинск. Артистка посетила детскую коррекционную школу. Для известной гостьи ученики образовательного учреждения подготовили концерт, на котором они исполнят свои песни.

«Диана Гурцкая приехала в коррекционную школу для детей с нарушением зрения, там она пообщалась с девочкой-второклассницей Кирой Хажиахметовой. Она стала победительницей детского конкурса „Хрустальная капель“. Кира открывает концерт, который устраивают для гостей», — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Напомним, что сегодня артистка посетит инаугурацию Алексея Текслера. Начало торжественной церемонии в 11:00. Трансляцию с места событий можно посмотреть на сайте 1obl.tv. и в наших официальных сообществах в соцсетях.