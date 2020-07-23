Потоп в госпитале для коронавирусных больных проверит прокуратура Челябинской области

Вода заполнила один из этажей нового тубдиспансера.

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22 июля стало известно о том, что в корпусе противотуберкулезного диспансера, находящегося в Челябинске на улице Комаровского, произошло затопление одного из этажей. Произошло это из-за забитой ливневки. Пострадал четвертый этаж, где находились больные коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, пациентов и мебель удалось вовремя эвакуировать с этажа, никто не пострадал.

Теперь же этим подтоплением занялись сотрудники прокуратуры Челябинской области. Они организовали проверку по поручению прокурора области Виталия Лопина.

«Прокурору Металлургического района города Челябинска дано поручение о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при реконструкции и эксплуатации здания медицинского учреждения. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение учреждением прав пациентов на охрану жизни и здоровья», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. На данный момент все протечки в диспансере уже устранены, ливневка была прочищена.