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/ «Потомки» исторических лиственниц высажены в Саду Победы

«Потомки» исторических лиственниц высажены в Саду Победы

Первая сотня деревьев украсила ЧТЗ.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Даурские лиственницы «переехали» из центра Челябинска в Тракторозаводский район. Деревья специально вывели в лесном питомнике на Южном Урале. Они стали «потомками» знаменитых лиственниц, украшающих перекресток улицы Красной и проспекта Ленина, возле публичной библиотеки.

Всего выращено больше 3 тысяч саженцев даурской лиственницы. Они «разлетелись» по области, часть появилась в Челябинске, часть — на территории храма Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы в Златоусте, еще партия — в селах Аргаяшского района.

Весной этого года первые 100 молодых даурских лиственниц из дендросада были высажены в Челябинске, в Саду Победы. Молодые деревья — прямые «потомки» столетних лиственниц в центре города. Это было сделано для их дальнейшего использования и восстановления даурских лиственниц на территории Южного Урала. — рассказали сайту «Первый областной» в Главном управлении лесами Челябинской области.

Напомним, легендарные деревья украшают центр Челябинска больше 100 лет. Лиственницы появились на проспекте Ленина в 1905 году. Их семена оставил раненый в ходе русско-японской войны офицер. Военный поручил высадить их рядом с госпиталем. До настоящего времени сохранилось только 4 дерева. Депутат Госдумы Владимир Бурматов выступил за сохранение лиственниц после варварского уничтожения одной из них.

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