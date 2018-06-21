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Капсулу времени заложат на открытии областного «Сада Победы»

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.
сегодня в 17:07
  |  Общество

В пятницу, 22 июня, на Южном Урале откроется «Сад Победы». К этому приурочена высадка плодовых деревьев. Новая аллея позволит увековечить память о тех южноуральцах, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Имена ветеранов разместят на специальных табличках рядом с деревьями.

Южноуральцы могут сделать это лично или удаленно, отправив свои данные оператору проекта — челябинскому «Союзу садоводов». Волонтеры высадят именное дерево участника войны, которое будет расти сотни лет. В «Саду Победы» будут сделаны аллеи. Прогуливаясь по ним, многие поколения наших земляков будут видеть и помнить имена героев. — рассказал сайту «Первый областной» депутат регионального Законодательного Собрания Константин Толкачев.

В этот же день состоится закладка капсулы времени с посланием будущим потомкам.

Открытие областного «Сада Победы» начнется 22 июня в 11 часов. Сад расположен в селе Долгодеревенское по улице Набережной, возле «Долгодеревенской СОШ».

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