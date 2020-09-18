От коронавируса скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов

Две недели врачи боролись за его жизнь.

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Глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался в возрасте 67 лет. Ковидная пневмония поразила большую часть его лёгких. Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил родственникам Александра Васильевича Неклюдова свои соболезнования, отметив высокие личные и профессиональные качества покойного, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и в целом у жителей Южного Урала», — сообщают в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Жизнь Александра Неклюдова была тесно связана с Пластом, хотя сам он родился и вырос в Варненском районе. Его управленческая деятельность началась еще в 80-х. В 1983 году он возглавил совхоз, находившийся рядом с Пластом. В 1985 году его избрали председателем Пластовского горисполкома. С того момента и до самой смерти Александр Неклюдов был главой Пласта, а с 2005 года — и всего Пластовского муниципального района.

Девять раз подряд Александр Неклюдов с абсолютным большинством голосов избирался главой Пласта и всего района. Помимо этого, с 1997 по 2000 года он был депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. С 2017 года по настоящее время он возглавлял Совет глав Челябинской области.

Александра Неклюдова вспоминают лишь добрым словом как жители Пласта, так и его коллеги. Он пользовался большим авторитетом, люди уважали его и ценили его работу. Это и неспроста. Александр Неклюдов имел большое колличество государственных и общественных наград, был удостоен знаком отличия «Почетный гражданин Челябинской области».

Сайт «Первый областной» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Неклюдова. Светлая и вечная память.