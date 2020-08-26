Семья попала в реанимацию, поужинав грибами в Челябинске

Спустя некоторое время после трапезы супругов и их дочь увезли на «скорой».

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Несколько человек из одной семьи накануне поужинали грибами и отравились. Их госпитализировали на «скорой», одного из пациентов доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Подробнее сайту «Первый областной» сообщила начальник Горздрава Челябинска.

«Отравились грибами супруги и их 33-летняя дочь. Они поужинали вместе и разъехались на разные адреса. Около десяти часов вечера вызов в скорую помощь поступил сначала с одного адреса из Курчатовского района, оттуда увезли супругов, а спустя несколько минут поступил вызов с другого адреса — оттуда с признаками отравления госпитализировали их дочь»,— прокомментировали в Горздраве.

Двух женщин доставили в городскую больницу № 5, мужчину госпитализировали в областную больницу № 3. И все трое попали в реанимацию: женщины — в состоянии средней степени тяжести, а глава семьи — в тяжёлом состоянии.

«Обе женщины ночь провели в реанимации, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. На утро 33-летнюю челябинку уже перевели в обычную палату, а ближе к обеду — её мать. Продолжают оставаться под наблюдением. Что касается мужчины, на утро он продолжал оставаться в отделении реанимации, но без отрицательной динамики»,— уточнили в Горздраве.

Грибной сезон в этом году несказанно радует «охотников» за лакомством. В социальных сетях южноуральцы ежедневно выкладывают аппетитные фотографии и хвастаются перед подписчиками различных пабликов. Однако грибы — штука опасная, и нужно внимательно относиться как к месту их сбора, так и к самим грибам и их последующей обработке. Ведь опасные для здоровья грибы могут выглядеть совсем как безобидные, однако впоследствии могут причинить серьезный вред вашему здоровью.