Окончены поиски женщины, пропавшей после похода за грибами в Миассе

Где она находилась все это время, не сообщается.

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В Миассе спустя двое суток окончены поиски 44-летней Юлии Рудяевой. Женщину нашли, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом стало известно в среду, 5 августа.

«Противоправных действий в отношении нее не совершалось, нашли в окрестностях Миасса», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства, при которых нашлась женщина, и место, где она находилась, не сообщаются.

Напомним, жительница Миасса ушла из дома в понедельник, 3 августа, за грибами, но домой так и не вернулась. Ее поисками занимались добровольцы и сотрудники полиции. Местные жители сообщали, что женщина работала в медучреждении, а за грибами ходила всегда по одному маршруту.