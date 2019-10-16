В Челябинске вновь перекроют движение автомобильных дорог. С 17 по 30 октября будет ограничено движение по улице Перовской на участке от Цвиллинга до Переселенческой.
«Движение будет прекращено в связи с проведением работ по строительству сетей дождевой и бытовой канализации. Работы ведет ООО Специализированный застройщик „Первый квартал“», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.
Также, сегодня, 16 октября, в городе продолжат ремонт дорожного полотна на улице Труда, работы постараются вести в дневное время. Улицы Дзержинского и Сони Кривой начнут подготавливать замене полотна.
Улицу Новороссийская, от 5й Электровозной до улицы Гагарина начнут фрезировать. Подобные работы будут проводить и на Троицком тракте.
Водителей просят учитывать ремонтные работы и выстраивать свой маршрут заранее.