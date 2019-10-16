Дороги в Челябинске снова перекроют из-за ремонтных работ

Помимо ремонта полотна, будет идти строительство канализации.

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В Челябинске вновь перекроют движение автомобильных дорог. С 17 по 30 октября будет ограничено движение по улице Перовской на участке от Цвиллинга до Переселенческой.

«Движение будет прекращено в связи с проведением работ по строительству сетей дождевой и бытовой канализации. Работы ведет ООО Специализированный застройщик „Первый квартал“», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Также, сегодня, 16 октября, в городе продолжат ремонт дорожного полотна на улице Труда, работы постараются вести в дневное время. Улицы Дзержинского и Сони Кривой начнут подготавливать замене полотна.

Улицу Новороссийская, от 5й Электровозной до улицы Гагарина начнут фрезировать. Подобные работы будут проводить и на Троицком тракте.

Водителей просят учитывать ремонтные работы и выстраивать свой маршрут заранее.