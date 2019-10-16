Жители Челябинской области смогут следить за ремонтом дорог онлайн

Об этом на форуме «Дорога-2019» заявил глава региона Алексей Текслер.

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Интерактивная карта, на которой в реальном времени будут отмечены дорожные работы, появится в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на форуме-выставке «Дорога-2019», проходящем сегодня в Екатеринбурге. Именно в этом городе реализовали подобный проект.

«Проект интерактивной карты дорог. Дал поручение разработать такую для региона. За ремонтами можно будет следить онлайн», — сообщает Алексей Текслер в своем инстаграме.

Вопросы, касающиеся ремонта дорожных покрытий в области, глава региона обсудил с вице-премьером Максимом Акимовым и министром транспорта Евгением Дитрихом.

«Делаю упор на качество, чтобы не менять покрытие каждый год. Это главная задача. Для этого уже начали применять современные материалы, лабораторный и цифровой анализ состояния и ремонта дорог. Важно усилить это направление. И, конечно, будем выделять больше средств, чем раньше. Принципиальный момент: отказ от монополизации рынка дорожных работ. Нам нужна здоровая и честная конкуренция», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что контролировать завершенный ремонт будет лично, как на территории Челябинска, так и в других муниципалитетах области.