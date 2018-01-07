/ Потепление идет на смену морозам на Южном Урале

Южноуральцев ожидают снег и порывистый ветер.

Жителей Челябинской области ожидает потепление. Об этом говорит прогноз на ближайшее время. Вместе с тем, в понедельник на территории региона ожидаются сильные осадки, метели и заносы. Усугубит ситуацию порывистый ветер.

В понедельник, 8 января, на территории Челябинской области прогнозируется облачность, снег местами сильный, в большинстве районов метели и снежные заносы. Температура воздуха ночью опустится до минус 23 градусов, а днем до минус 9 градусов. Ветер южный и юго-западный, ночью 2–7, отдельные порывы до 12, днем 6–11, порывы до 19 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в южноуральской столице сохранится тенденция к потеплению. Здесь синоптики прогнозируют до минус 17 градусов ночью и минус 5 — днем. Снежное начало недели также ждет жителей Челябинска.