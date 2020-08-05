Челябинцы заказывают мотоциклы по почте

Посылки достигают веса в полтонны.

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Стандартными почтовыми посылками уже мало кого удивишь. Отправлять можно практически все: одежду, товары для дома, бытовую технику и многое другое.

При этом, оказывается, почтовым отправлением можно доставить даже мотоциклы. В «Почте России» сообщили, что в Челябинск регулярно доставляются такие крупногабаритные грузы. К примеру, в июле таких «тяжеловесов» в областную столицу прибыло аж 7 единиц.

В «Почте России» отмечают, что забрать такие посылки можно лишь в закрытом почтовом отделении при магистральном сортировочном центре. На простой почте получить 300-килограммовый мотоцикл было бы проблематично.

«Мотоциклы перед отправкой особым образом упаковывают, чтобы обеспечить сохранность на всем пути следования. Для защиты от повреждений мототехнику обматывают пленкой. Перевозится такой груз в деревянной обрешетке. Еще недавно пересылка мотоциклов почтой была редкостью. Сейчас ежемесячно мы доставляем несколько единиц мототехники», — поделилась начальник почтового отделения при магистральном сортировочном центре Елена Добродеева.

Самая тяжелая посылка, которую могут доставить почтой, может достигать 500 килограммов. В Челябинск однажды уже пришел мотоцикл весом в 430 килограммов. В организации добавили, что количество таких габаритных отправлений растет постоянно.