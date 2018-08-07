/ Почта России отказывается от выдачи посылок по паспорту

Больше 125 тысяч отправлений южноуральцы получили по-новому.

Заказные письма и посылки в отделениях Почты России начали выдавать без документов. Новая услуга работает во всех регионах страны. Теперь для получения необходимо только назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления.

Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Для этого россиянам нужно будет завести собственную электронную подпись в почтовом отделении или заполнив регистрационную форму на сайте. — говорится в сообщении «Известий».

Челябинская область вошла в число пилотных регионов. Здесь уже успели выдать больше 125 тысяч посылок с помощью электронного подтверждения. Операторы и клиенты отделений отмечают возросшую скорость получения отправлений.

Заполнение регистрационной формы занимает считанные минуты. При этом новый сервис позволяет в 5 раз сократить время получения почтового отправления. Жители региона оценили преимущества использования простой электронной подписи. Количество южноуральцев, получающих письма и посылки по SMS, растет с каждым днем. — рассказал сайту «Первый областной» директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов.

Всего в регионе электронной подписью пользуются 37 тысяч жителей. Чаще всего к этой услуге прибегают жители Челябинска, за ними идут магнитогорцы и златоустовцы.