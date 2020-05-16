Посвящённый юбилею завода «Станкомаш» мемориал открыл Алексей Текслер

В этом году заводу исполняется 85 лет.

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Сегодня, 16 мая, глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии мемориала, посвящённого 85-летию завода «Станкомаш» и выпуску заводом первой броневой стали в 1941 году.

По словам губернатора, завод «Станкомаш» и его сотрудники внесли значительный вклад в общую Победу, ведь к моменту начала войны завод уже давно работал.

«На его площади было эвакуировано 23 крупных предприятия из разных городов Советского союза, коллектив многократно увеличился. Памятник символизирует один из результатов того труда. Самое важное — передать нашим детям, следующим поколениям, подвиг наших предков, наших ветеранов. И тех, кто у станков ковал Победу, и тех, кто на полях сражений проливал свою кровь»,— сказал глава региона.

Также Алексей Текслер добавил, что жители Челябинской области хранят память об этих людях, и пока эта память сохранена, регион может опираться на историю и двигаться вперед, к новым победам, в том числе и трудовым.

Известно, что всего за месяц с начала войны, 22 июля 1941 года, впервые в Танкограде была выплавлена броневая сталь, в уже в августе этого года из нее изготовили первую башню танка КВ.