Алексей Текслер поддержал меры РСПП, направленные на поддержку предпринимателей

Губернатор также предложил дополнить их несколькими инициативами.

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Меры федерального координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они направлены на помощь предприятиям и разделены на 6 пунктов.



В частности в РСПП предлагают расширение программ льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, увеличение суммы до 10 миллиардов рублей, включение в программы дочерних компаний, Докапитализация федерального Фонда развития промышленности и увеличение максимальной суммы поддержки в рамках программы и запуск новых и расширение существующих льготных лизинговых программ для отраслей экономики, включая субсидирование процентной ставки по лизингу технологического оборудования. Помимо этого РСПП предлагает увеличить порог отнесения хозяйствующих субъектов к категориям микро-, малого и среднего предпринимательства, как по численности сотрудников, так и по обороту компании, а также распространить существующие меры поддержки на производителей комплектующих и поставщиков системообразующих компаний, которые сегодня не охвачены государственной помощью. В нашем регионе более 2 тысяч таких организаций. Также союз промышленников и предпринимателей предложил реализацию масштабных инвестиционных программ с максимальным мультипликативным эффектом на уровне страны и регионов.

«Также губернатор предложил дополнить перечень мер поддержки предприятий следующими инициативами: разрешить системообразующим предприятиям погашать образовавшуюся кредиторскую задолженность за счет льготного займа, выданного на пополнение оборотных средств, перечислять деньги предприятиям оборонной отрасли за выполненную часть заказа с участием нескольких предприятий, не дожидаясь полного выполнения государственного контракта и докапитализацию региональных фондов развития промышленности федеральными средствами на поддержку проектов по совместным программам, реализуемым на условиях софинансирования, а также ускорение процедуры принятия решений», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, что заседание РСПП, в котором принял участие Алексей Текслер, состоялось сегодня, 14 мая, в режиме видеоконференции. Центральной темой стала поддержка предприятий во время пандемии. Губернатор Челябинской области отметил, что в период распространения коронавируса на предприятиях региона не стали вводить чрезмерных ограничений.